Жена украинского боксера Тараса Шелестюка, который не еще не терпел поражений, показала смелый образ и рассказала о переменах

На фото красотка позировала на фоне цветов, а сама была в платье с огромным декольте, зато без белья. Красотка улыбалась на камеру, а волосы оставила распущенными. Можно заметить, звезда снимала сама себя, делая селфи. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вещи должны будут измениться, чтобы они остались прежними", - написала девушка.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:

"Ах, куколка", "Прекрасно", "Огнище".

Ранее мы сообщали, что супруга украинского боксера Тараса Шелестюка (18-0, 10 КО) Алина опубликовала жаркое видео.

"Приятные воспоминания", – подписала публикацию девушка.

Горячий танец, вызвал восторг у подписчиков Алины.

"Ну персик", " Не могу отвести глаз от ", "Sweet beautiful angel", "Pretty dancer".

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Александра Лобода, звезда "ПроФутбол", показала себя и рассказала о машине.

На фото красотка позировала в черном платье выше колена, а в руках держала стильные очки. Александра улыбалась на камеру, но отвернулась от объектива. Девушка не стеснялась демонстрировать свою фигуру, как и дорогую машину на фоне.

Напомним, жена непобедимого украинского боксера пошалила на пальме в бикини

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