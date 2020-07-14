Невеста украинского футболиста Артема Шабанова Юлия показала себя в соблазнительном образе, рассказав о белье

На фото красотка позировала в трусиках и лифчике, а образ дополнила поясом для чулков, которых на Юлии не оказалось. Девушка стояла у просторного окна и показывала свою красоту. Обуви на невесте Шабанова не было, красотка только соблазнительно выгнулась, чтобы сделать снимок очень горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Шикарнейшее белье. Пока жду профессиональные фото, выставлю с телефона. 1 или 2? Мне нравится больше 2, но сестра сказала 1 лучше. А вы как считаете?", - написала Юлия.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Красота", "Яд", "Какая красота", "шикарная девушка", "Очень красивая", "Прекрасная леди", "Это поджог", "Листаешь ленту и волей-неволей а глаз цепляется за ваши фото. Что то в них есть помимо "просто красивого все"", "Бомба", "Но без чулков как то не то", "Кукла Барби очень прекрасно выглядишь красавица вы".

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На фото Наталья позирует в легком летнем платье. Образ красотка дополнила ремнем на талии, а на ноги ничего не надевала. Барулич стояла у бассейна и выполняла танцевальное движение, когда ее платье поднялось. Благодаря этому кадры вышли довольно интересными и даже соблазнительными.

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