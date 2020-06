Невеста известного украинского футболиста Артема Шабанова Юлианна показала свою роскошную фигуру во всей красе

На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала фото с пляжа, передает Politeka.net. Юлианна была одета в зеленый купальник и кепку. Она повернулась к камере спиной, засветив свою аппетитную пятую точку в стрингах. Упругое молодое тело просто свело подписчиков с ума.

Кроме этого, Юлианна показала вид сбоку. На фото прекрасно видно ее округлые бедра, пышную грудь и плоский животик. За час пост красотки собрал почти тысячу лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Ух ты какая же бомбочка», «Приветик королева! You are Looking hot-hot-hot», «Супер», «Огонь», «Красотка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Юлианна позировала на камеру в закрытом купальнике, сидя на лежаке у пальмы на пляже. Красотка поделилась архивным фото с отдыха в Доминиканской Республике. Звезда дополнила образ стильными солнцезащитными очками.

Кроме этого, недавно девушка опубликовала фото, на котором предстала в одном нижнем белье. Девушка похвасталась роскошной фигурой, рассказав, что усиленно занимается дома, чтобы прийти в форму после карантина. По словам Юлианны, она набрала 5 килограмм и практически все они пошли в живот.

