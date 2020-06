Наречена відомого українського футболіста Артема Шабанова Юліанна показала свою розкішну фігуру у всій красі

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала фото з пляжу, передає Politeka.net. Юліанна була одягнена в зелений купальник і кепку. Вона повернулася до камери спиною, засвітивши свою апетитну п'яту точку в стрінгах. Пружне молоде тіло просто звело підписників з розуму.

Крім цього, Юліанна показала вид збоку. На фото прекрасно видно її округлі стегна, пишні груди і плоский животик. За годину пост красуні зібрав майже тисячу лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Ух ти яка ж бомбочка», «Приветик королева! You are Looking hot hot hot», «Супер», «Вогонь», «Красуня», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Юліанна позувала на камеру в закритому купальнику, сидячи на лежаку біля пальми на пляжі. Красуня поділилася архівним фото з відпочинку у Домініканській Республіці. Зірка доповнила образ стильними сонцезахисними окулярами.

Крім цього, нещодавно дівчина опублікувала фото, на якому постала в одній нижній білизні. Дівчина похвалилася розкішною фігурою, розповівши, що посилено займається вдома, щоб прийти у форму після карантину. За словами Юліанни, вона набрала 5 кілограм і практично всі вони пішли в живіт.

