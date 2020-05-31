Наречена українського футболіста Артема Шабанова Юлія показала себе в літньому форматі

На фото красуня залізла на пальму і лягла на неї. Юлія була в чорному купальнику, який майже нічого не прикрив, і капелюсі. Зірка позувала на тлі прозорого моря і яхт, які можна побачити в дали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зараз би на пальму лізти за хорошим кадром

А насправді, зараз це час нам дано, для поліпшень себе! Духовного пошуку, щоб ми стали кращими, добрішими і мудрішими!

Потрібно вміти все приймати з вдячністю і брати все найкраще для себе та проводити час з користю!

І все буде добре", - написала співачка.

Фанати поставили майже півтори тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Тюленьчик", "Ух ти, як класно", "Класна п'ята точка", "шикарна красуня мила гарна дівчина".

Раніше ми повідомляли, що наречена Шабанова Юля показала сміливу фотосесію біля автомобілів.

На першому фото красуня стоїть в лосинах і чорному прозорому топі, через який можна побачити білу білизну Юлі. На тлі можна побачити два автомобіля марки Ferrari червоного кольору. На другому знімку зірку фотографували ззаду, коли вона підходила до автомобіля. Як можна помітити по мітці, знімки були зроблені в Сен-Тропе, Франція.

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