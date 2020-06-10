Наречена відомого українського футболіста Артема Шабанова Юлія показала незвичайний образ

на фото Юля позує в закритому купальнику, сидячи на лежаку біля пальми на пляжі. Красуня, як можна зрозуміти, відпочинку у Домініканській Республіці. Зірка доповнила образ стильними окулярами, а волосся вирішила залишити розпущеним. На фото можна оцінити не тільки загар, але і вражаючу довжину ніг, які, можна сказати, від вух. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як швидко прийшло літо! Всі готові до пляжного сезону?", - написала Юля.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали кілька коментарів:

"Навіщо мужикові голову відірвала", "Шкода чоловіка, якому відкусили акули голову на задньому плані", "Юля у мене істерика. Чим мужик то так завинив?!", "Гарне тіло, моя королева".

Раніше ми повідомляли, що наречена українського футболіста Артема Шабанова Юлія показала себе в літньому форматі.

На фото красуня залізла на пальму і лягла на неї. Юлія була в чорному купальнику, який майже нічого не прикрив, і капелюсі. Зірка позувала на тлі прозорого моря і яхт, які можна побачити на горизонті.

Повідомлялося, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина, підкорила формами в маленькій білизні.

Зірка представила в своєму сториз відео, на якому постала в крихітному білизна червоного відтінку. Верх мереживного білизни натянулся на грудях, при цьому і тонкі лямки додавали пікантності образу - дуже принадно.

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