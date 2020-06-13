Наречена відомого українського футболіста Артема Шабанова Юлія показала, як відкрила літній сезон

На фото красуня лежала на воді в одному купальнику. Юлія закрила очі від задоволення і демонструвала свою фігуру, а також ідеальний загар. На другому фото дівчина вже показувала, як засмагає біля краю басейну, перебуваючи у воді. Як виявилося, зірка вже відкрила пляжний сезон в Одесі, куди вона вирушила відпочивати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Спасибі за такі гарячі фото і таку круту колірну обробку", - написала Юля.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Котя, моя красива", "візьміть Мене в Ібіцу", "Малятко ти прекрасна", "Малятко ти прекрасна. Фото просто бомба", "Делікатесна оливка".

Повідомлялося, що 24-річна українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук вразила рельєфами в обтягуючому вбранні.

"Всім привіт, я знову на стадіоні на вечірньому тренуванні. Сьогодні ще спекотніше, ніж вчора, але я дуже люблю таку погодка", - повідомила легкоатлетка.

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На першому фото красуня стояла на біговій доріжці в коротких шортиках і леопардовому топі. Образ Аліса доповнила зібраними волоссям в хвіст і кросівками. На фото можна легко оцінити ідеальне тіло Шмідт, яке вона не соромиться показати. Так і хочеться сказати про фото: "Ідеал".

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