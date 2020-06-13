Наречена відомого українського футболіста Артема Шабанова Юлія показала себе в свіжому образі

На фото красуня позує в чорному платті з величезним декольте. Можна помітити, що Юля в цей раз залишилася без білизни, адже бюстгальтера не видно під одягом. Волосся дівчина залишила розпущеним, а образ доповнила годинником на руці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт всім! Багато хто помітив, що я зникла з Instagram. Дуже рідко пости виставляю. Не знаю як пояснити, можливо я щось придумала, але відчуваю спустошення коли активна тут. Все так стало складно, потрібно виставляти тільки краще фото, не виставляти схожі фото, вести блог в одному кольорі, думати над текстом під кожним постом", - написала Юлія.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Краса", "Це гаряче", "Дівча", "Шикарна", "Люблю цю дитинку", "Дуже хороша і елегантна Юля", "Ставте будь-яке фото і воно вже буде кращим тому що на ній ви", "Хороша чортиця".

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На фото Юля позує в закритому купальнику, сидячи на лежаку біля пальми на пляжі. Красуня, як можна зрозуміти, відпочинку у Домініканській Республіці.



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На фото красуня позує в купальнику білого кольору, сидячи на бордюрі. Ванесса розгорнулася п'ятою точкою до камери і показала татуювання, яка у неї була набита на сідниці. Образ Морган доповнила кепкою з фатою, а волосся у неї були розпущені.

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