Невеста известного украинского футболиста Артема Шабанова Юлия показала себя в свежем образе

На фото красавица позирует в черном платье с огромным декольте. Можно заметить, что Юля в этот раз осталась без белья, ведь бюстгальтера не видно под одеждой. Волосы девушка оставила распущенными, а образ дополнила часами на руке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привет всем! Многие заметили, что я пропала с Инстаграм. Очень редко посты выставляю. Не знаю как объяснить, возможно я себе что-то придумала, но чувствую опустошение когда активная тут. Все так стало сложно, нужно выставлять только лучше фото, не выставлять похожие фото, вести блог в одном цвете, думать над текстом под каждым постом", - написала Юлия.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Краса", "Это горячо", "Детка", "Шикарная", "Люблю эту детку", "Очень хорошая и элегантная Юля", "Ставьте любое фото и оно уже будет лучшим потому что на ней вы", "Хороша чертовка".

Сообщалось, что невеста известного украинского футболиста Артема Шабанова Юлия показала необычный образ

На фото Юля позирует в закрытом купальнике, сидя на лежаке у пальмы на пляже. Красотка, как можно понять, отдыха в Доминиканской Республике.



Ранее мы сообщали, что жена известного бейсболиста Майкла Копека, актриса Ванесса Морган, показала, как выразила свою любовь к мужу.

На фото красотка позирует в купальнике белого цвета, сидя на бордюре. Ванесса развернулась пятой точкой к камере и показала татуировку, которая у нее была набита на ягодице. Образ Морган дополнила кепкой с фатой, а волосы у нее были распущены.

Напомним, горячая невеста Шабанова оседлала пальму и посветила румяными "булочками"

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