Невеста известного украинского футболиста Артема Шабанова Юлия показала себя в свежем образе
На фото красавица позирует в черном платье с огромным декольте. Можно заметить, что Юля в этот раз осталась без белья, ведь бюстгальтера не видно под одеждой. Волосы девушка оставила распущенными, а образ дополнила часами на руке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Привет всем! Многие заметили, что я пропала с Инстаграм. Очень редко посты выставляю. Не знаю как объяснить, возможно я себе что-то придумала, но чувствую опустошение когда активная тут. Все так стало сложно, нужно выставлять только лучше фото, не выставлять похожие фото, вести блог в одном цвете, думать над текстом под каждым постом", - написала Юлия.
Коронавирус у Елены Зеленской, срочное заявление: что известно о состоянии первой леди
Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом"
Ефремова после скандального ДТП нашли без сознания, на шее страшный след: появились подробности и фото
Озорная внучка Ротару приподняла кофту и показала, чем ее наградила природа: "Лучше бабушки"
Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Краса", "Это горячо", "Детка", "Шикарная", "Люблю эту детку", "Очень хорошая и элегантная Юля", "Ставьте любое фото и оно уже будет лучшим потому что на ней вы", "Хороша чертовка".
Сообщалось, что невеста известного украинского футболиста Артема Шабанова Юлия показала необычный образ
На фото Юля позирует в закрытом купальнике, сидя на лежаке у пальмы на пляже. Красотка, как можно понять, отдыха в Доминиканской Республике.
Напомним, горячая невеста Шабанова оседлала пальму и посветила румяными "булочками"
Также Politeka сообщала, что невеста футболиста Артема Шабанова в прозрачном топе показала, чем лучше Ferrari
А еще Politeka писала, что невеста футболиста Шабанова показала соблазнительные изгибы без одежды