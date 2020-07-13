Видео не забудется никогда

Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, 26-летняя модель Джорджина Родригес, опубликовала жаркое видео своих тренировок

Звезда порадовала поклонников горячими кадрами в Инстаграм, передает Politeka.net. Джорджина позировала спиной к фотографу, сидя на коленях и широко расставив ноги. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Красотка продемонстрировала свои "таланты", поиграв мышцами накаченных ягодиц.

При этом звезда была в облегающем топе с корсетом и розовых лосинах, подчеркнувшими упругую пятую точку и позволив рассмотреть, насколько хорошо модель может ими руководить.

Знаменитость рассмеялась после таких пикантных занятий, а затем показала, как тренируется в компании подруг возле бассейна. Красотки выполняли упражнения, также не забывая показывать свои совершенные формы.

"Когда ты хочешь тренироваться с глупостью 🤣🤪❤️🌸😂", - подписала кадры звезда.

За 17 часов пост посмотрели более шести миллионов пользователей сети. Люди осыпали красотку комплиментами, ведь ее фигура достойна всех похвал.

Напомним, Джорджина Родригес показала отдых с тремя младшими детками в бассейне.

Звезда была в розовом купальнике с закрытыми плечами, а также в трусиках-бикини.

Дети позировали на розовом фламинго, а любящая мама стояла рядом. Джорджину засняли будто во время процесса катания малышей.

Ранее сообщалось, что Джорджина Родригес предстала в мини-платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее красивые формы.

Модель позировала возле рояля, вытянув накаченные ножки перед собой.

Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.

Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».

Также Politeka рассказывала, что девушка Роналду сделала признание, которое все давно ждут: «Есть в наших планах».