Вот я ,отчасти, человек крайностей🤷🏼‍♀️ Что не хорошо, потому что все время надо налаживать тот самый драгоценный баланс .. Потому что , что ? Идеальность - это крайность , а крайность всегда нежизнеспособна☝🏼 Если я люблю , то никого и ничего не вижу .. в омут с головой , как говорят, но если мне становится безразличный человек .. то сердце у меня покрыто льдом 😬 А вообще я пришла к такому выводу , что любвь встречается очень редко и это совсем не то чувство , которому мы даём это название. Я однажды писала пост про любовь .. сейчас зайду немного с другой стороны. То что мы называем влюблённостью - это ничто иное как страсть и животный инстинкт получить или дать под хвост. То , что в дальнейшем называем любовью - это привязанность и привычка. Большинство людей испытывают лжелюбовь вызванную комплексами и страхами : - мне нужен мужчина , потому что с ним я буду чувствовать себя лучше материально ( вот появился чудак , дав пару копеек на карман ... всеее любооовь) - а мне уже 30, часики тикают , надо детей и мужа ( появился хлопец, который тоже не против тебя заикрить .. все🙌🏽 любовь блять) - а мне бы бабу , чтобы остановиться от разгульной жизни ( все 👋🏼 привет любовь ) В общем сколько людей , столько и вариантов приобретения той самой лжелюбви. А любовь -это стабильное и спокойное чувство .. когда тебе с человеком лучше чем одной .. НО .. и одной нехуево☝🏼 вот в чем разница ! Если тебе одной плохо , то твои комплексы ищут тебе партнера- не ты 🤝 Почему я говорю , что любовь приходит со временем? Потому , что мы не можем любить человека «просто так» Мы всегда любим за поступки и отношение ( делом) А вот (словом) как раз любят наши комплексы .. и привет «иллюзия любви» 👋🏼 Ты себе создала иллюзию , еб@ть нафантазировать , а потом что то идёт не по твоему сценарию .. соответсвенно неоправданные ожидания , дальше разочарование, агрессия , месть и вы уже пидар@сы друг для друга. Иллюзия вообще это страшная вещь - все его/ ее минусы - становятся плюсами. Ты глух и слеп. И к сожалению , это различить могут единицы .. так как комплексы умеют хорошо замаскироваться и выдать себя за действительность ✊🏿