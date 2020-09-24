Экс-супруга украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо" произвела фурор в интересном образе 

Звезда Инстаграма порадовала снимком в ультра-мини, пишет Politeka.net. Сияющая блондинка любит баловать своих подписчиков различными жаркими кадрами. 

Так, в этот раз Ирина позировала на улице в длинной футболке с яркими надписями. Короткий наряд позволил взглянуть на "шелковые" ножки знаменитости. 

К тому же для пикантности Морозюк приспустила красную клетчатую куртку. Различные украшения, в том числе, стильные очки завершили стильный образ бывшей супруги футболиста. 

Ирина Морозюк раскрыла в посте интересную деталь о себе. 

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"Вот я, отчасти, человек крайностей🤷🏼‍♀️ Что не хорошо, потому что все время надо налаживать тот самый драгоценный баланс... Потому что, что? Идеальность - это крайность, а крайность всегда нежизнеспособна☝🏼", - написала звезда. 

Звезда заметила по себе, что когда влюблена она "бросается" в омут с головой, а если человек становится безразличным, то тут же холодна. 

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Вот я ,отчасти, человек крайностей🤷🏼‍♀️ Что не хорошо, потому что все время надо налаживать тот самый драгоценный баланс .. Потому что , что ? Идеальность - это крайность , а крайность всегда нежизнеспособна☝🏼 Если я люблю , то никого и ничего не вижу .. в омут с головой , как говорят, но если мне становится безразличный человек .. то сердце у меня покрыто льдом 😬 А вообще я пришла к такому выводу , что любвь встречается очень редко и это совсем не то чувство , которому мы даём это название. Я однажды писала пост про любовь .. сейчас зайду немного с другой стороны. То что мы называем влюблённостью - это ничто иное как страсть и животный инстинкт получить или дать под хвост. То , что в дальнейшем называем любовью - это привязанность и привычка. Большинство людей испытывают лжелюбовь вызванную комплексами и страхами : - мне нужен мужчина , потому что с ним я буду чувствовать себя лучше материально ( вот появился чудак , дав пару копеек на карман ... всеее любооовь) - а мне уже 30, часики тикают , надо детей и мужа ( появился хлопец, который тоже не против тебя заикрить .. все🙌🏽 любовь блять) - а мне бы бабу , чтобы остановиться от разгульной жизни ( все 👋🏼 привет любовь ) В общем сколько людей , столько и вариантов приобретения той самой лжелюбви. А любовь -это стабильное и спокойное чувство .. когда тебе с человеком лучше чем одной .. НО .. и одной нехуево☝🏼 вот в чем разница ! Если тебе одной плохо , то твои комплексы ищут тебе партнера- не ты 🤝 Почему я говорю , что любовь приходит со временем? Потому , что мы не можем любить человека «просто так» Мы всегда любим за поступки и отношение ( делом) А вот (словом) как раз любят наши комплексы .. и привет «иллюзия любви» 👋🏼 Ты себе создала иллюзию , еб@ть нафантазировать , а потом что то идёт не по твоему сценарию .. соответсвенно неоправданные ожидания , дальше разочарование, агрессия , месть и вы уже пидар@сы друг для друга. Иллюзия вообще это страшная вещь - все его/ ее минусы - становятся плюсами. Ты глух и слеп. И к сожалению , это различить могут единицы .. так как комплексы умеют хорошо замаскироваться и выдать себя за действительность ✊🏿

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"Я пришла к такому выводу, что любовь встречается очень редко и это совсем не то чувство, которому мы даем это название...

То что мы называем влюбленностью - это ничто иное как страсть и животный инстинкт получить или дать под хвост.

То, что в дальнейшем называем любовью - это привязанность и привычка", - написала Ирина. 

За 15 минут пост собрал более 700 лайков и много комментариев. 

"Ты самая красивая и сексуальная женщина, которую я когда-либо видел", - написал один из пользователей сети. 

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