Экс-супруга украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо" произвела фурор в интересном образе
Звезда Инстаграма порадовала снимком в ультра-мини, пишет Politeka.net. Сияющая блондинка любит баловать своих подписчиков различными жаркими кадрами.
Так, в этот раз Ирина позировала на улице в длинной футболке с яркими надписями. Короткий наряд позволил взглянуть на "шелковые" ножки знаменитости.
К тому же для пикантности Морозюк приспустила красную клетчатую куртку. Различные украшения, в том числе, стильные очки завершили стильный образ бывшей супруги футболиста.
Ирина Морозюк раскрыла в посте интересную деталь о себе.
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"Вот я, отчасти, человек крайностей🤷🏼♀️ Что не хорошо, потому что все время надо налаживать тот самый драгоценный баланс... Потому что, что? Идеальность - это крайность, а крайность всегда нежизнеспособна☝🏼", - написала звезда.
Звезда заметила по себе, что когда влюблена она "бросается" в омут с головой, а если человек становится безразличным, то тут же холодна.
"Я пришла к такому выводу, что любовь встречается очень редко и это совсем не то чувство, которому мы даем это название...
То что мы называем влюбленностью - это ничто иное как страсть и животный инстинкт получить или дать под хвост.
То, что в дальнейшем называем любовью - это привязанность и привычка", - написала Ирина.
За 15 минут пост собрал более 700 лайков и много комментариев.
"Ты самая красивая и сексуальная женщина, которую я когда-либо видел", - написал один из пользователей сети.
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