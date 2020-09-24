Экс-супруга украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо" произвела фурор в интересном образе

Звезда Инстаграма порадовала снимком в ультра-мини, пишет Politeka.net. Сияющая блондинка любит баловать своих подписчиков различными жаркими кадрами.

Так, в этот раз Ирина позировала на улице в длинной футболке с яркими надписями. Короткий наряд позволил взглянуть на "шелковые" ножки знаменитости.

К тому же для пикантности Морозюк приспустила красную клетчатую куртку. Различные украшения, в том числе, стильные очки завершили стильный образ бывшей супруги футболиста.

Ирина Морозюк раскрыла в посте интересную деталь о себе.

"Вот я, отчасти, человек крайностей🤷🏼‍♀️ Что не хорошо, потому что все время надо налаживать тот самый драгоценный баланс... Потому что, что? Идеальность - это крайность, а крайность всегда нежизнеспособна☝🏼", - написала звезда.

Звезда заметила по себе, что когда влюблена она "бросается" в омут с головой, а если человек становится безразличным, то тут же холодна.

"Я пришла к такому выводу, что любовь встречается очень редко и это совсем не то чувство, которому мы даем это название...



То что мы называем влюбленностью - это ничто иное как страсть и животный инстинкт получить или дать под хвост.



То, что в дальнейшем называем любовью - это привязанность и привычка", - написала Ирина.

За 15 минут пост собрал более 700 лайков и много комментариев.

"Ты самая красивая и сексуальная женщина, которую я когда-либо видел", - написал один из пользователей сети.

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