Скандальная бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка, экс-игрока "Динамо", Ирина похвасталась подтянутыми формами

На фото Ирина показалась в белом топе, немного прозрачном, а также голубых штанах. Морозюк показала себя с применением фильтра, у нее на глазах был боевой раскрас. Волосы красотка оставила распущенными, а сама демонстрировала свою фигуру и грудь максимально близко, что можно увидеть и тату над топом. На втором фото экс-жена уже потянула рукой за штаны, делая кадр максимально соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но так и хочется написать: "Пушка, завидная невеста".

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Ранее мы сообщали, что бывшая жена известного украинского футболиста Николая Морозюка показала себя в необычном виде.

На фото Ирина показалась в голубом топе, косухе и юбке. Образ красотка дополнила стильными очками, а на руках можно увидеть сумочку. Волосы у Морозюк были распущены, пока звезда красовалась перед зеркалом и снимала себя на телефон.

Сообщалось, что бывшая жена Николая Морозюка Ирина показала себя и рассказала о марафоне.

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Почему именно мой марафон ? Как я рассказывала , что склонна к набору веса! К сожалению 😅 В течении 7 лет , я много чего пробовала .. уж поверьте! Голодовки ! Диеты! Изнурительные , скучные тренировки! Вечно невкусную еду ! Апатия к спорту и ко всему , что с ним связано ! И самое обидное, что результаты совсем не радовали !!!( А знаете почему ? Потому что , изначальный подход был не правильным !❌ Быстро похудеть , не проблема ! Но как удержать вес ? Как это сделать без стресса ? Как ,в итоге ,превратиться в ту «ведьму» , которая ест блинчики со сгущёнкой или гамбургер в 3 часа ночи , но без + на весах ? Лично для меня это было мечта☝🏼😁 которая сбылась 😉🥳 И я готова поделиться с вами 🤝 Рассказать все , что знаю и чем пользуюсь 🙌🏽 Мой марафон #здоровоеистройноетело Будет проходить в течении 2 месяцев и разделён на 4 этапа ☝🏼 1. Начальный 2. Вводный 3. Функционирование 4. Завершение или Полная адаптация Каждый этап по 2 недели 💪🏼 Готовьтесь 😈 . P.s В этом видео не использован ни один фильтр ☝🏼 Мамой клянусь 🙏🏼😂

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На фото Ирина показала себя в комнате, надев только леопардовый купальник. Звезда развернулась спиной, демонстрируя идеальные ягодицы, которые были совсем не прикрыты.

Напомним, бывшая жена экс-динамовца Морозюка затянула свои завидные места мини-топом

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