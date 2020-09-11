Скандальная бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка, экс-игрока "Динамо", Ирина похвасталась подтянутыми формами

На фото Ирина показалась в белом топе, немного прозрачном, а также голубых штанах. Морозюк показала себя с применением фильтра, у нее на глазах был боевой раскрас. Волосы красотка оставила распущенными, а сама демонстрировала свою фигуру и грудь максимально близко, что можно увидеть и тату над топом. На втором фото экс-жена уже потянула рукой за штаны, делая кадр максимально соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но так и хочется написать: "Пушка, завидная невеста".

Ранее мы сообщали, что бывшая жена известного украинского футболиста Николая Морозюка показала себя в необычном виде.

На фото Ирина показалась в голубом топе, косухе и юбке. Образ красотка дополнила стильными очками, а на руках можно увидеть сумочку. Волосы у Морозюк были распущены, пока звезда красовалась перед зеркалом и снимала себя на телефон.

Сообщалось, что бывшая жена Николая Морозюка Ирина показала себя и рассказала о марафоне.

На фото Ирина показала себя в комнате, надев только леопардовый купальник. Звезда развернулась спиной, демонстрируя идеальные ягодицы, которые были совсем не прикрыты.

Напомним, бывшая жена экс-динамовца Морозюка затянула свои завидные места мини-топом

А еще Politeka писала, что бывшая жена экс-динамовца Морозюка специально задрала распутное мини прямо посреди улицы

Также Politeka сообщала, что бывшая жена экс-динамовца Морозюка вышла на прогулку без лифчика, заставив мужчин краснеть



