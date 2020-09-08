Экс-супруга украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", заставила своих фанатов пищать от восторга

Звезда регулярно делает публикации в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Каждый пост инста-модели моментально собирает тысячи лайков. Это неудивительно, ведь красотка привлекает внимание невообразимыми формами.

Стоит отметить, что бывшая жена футболиста активно занимается спортом, поэтому ее фигура и вызывает восторг.

В этот раз Ирина предстала в синем атласном мини-платье. Тонкую талию красотка подчеркнула черным поясом. Девушка опустила тонкую бретельку, а также приподняла подол и без того короткого наряда. Модель блеснула большой татуировкой на бедре.

Образ дополнили различные аксессуары.

"Подкиньте темку о чем написать ⬇️", - написала Морозюк.

За два часа пост собрал более 2,5 тысяч лайков и много комментариев.

"О женской сексуальности , да я хочу пост об этом ❤️❤️🔥 вы огонь в огне 🔥🔥", "Так хочется пообщаться с вами... не секс", "Сногсшибательная Ирина!", "Почему она так, себя ведет", - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина Морозюк стояла в коротеньком платье и без белья. Звезда была у дорогой иномарки и демонстрировала свое тело. Как можно заметить, Ирину не смущало, что грудь прямо выпирала из наряда. Образ звезда дополнила странной восточной маской на лице.

Ранее мы писали, что Ирина Морозюк позировала в белом топе и штанах. Образ звезда дополнила стильными очками и сумочкой, пока стояла перед зеркалом. Звезда оставила волосы распущенными, а сама снимала себя на телефон, а в другой руке держала еще один.

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