Бывшая жена экс-капитана киевского «Динамо» Николая Морозюка Ирина сверкнула роскошной фигурой в невероятно красивом костюмчике для тенниса

Как сообщает Politeka.net, свежее фото появилось в Инстаграм красотки. Девушка надела яркую розовую спортивную форму, которая подчеркнула ее аппетитные формы. Девушка немного задрала юбку, чтобы кадр получился особенно пикантным. В руках у девушки была ракетка для тенниса, а на голове козырек, который защищает от солнца.

Под постом Морозюк решила раскрыть секрет своей невероятной фигурки.

«Все вы знаете, чтобы слепить красивое тело должен обязательно присутствовать спорт в вашей жизни. Но.. это немного скучно.. согласитесь! Днями залипать в зале и таскать железо...Поэтому я максимально делаю его разнообразным и это очень круто работает.

-фитнес

-теннис

-бокс

-танцы

Пробуйте, меняйте и кайфуйте», - написала красотка.

Всего за 20 минут пост собрал более тысячи лайков.

«Ох, Ирочка», «Прелестная», «Огонь», - оставили комментарии под фото.

Ранее мы писали, что Ирина Морозюк похвасталась фигурой на отдыхе. Ирина позировала на яхте в черном купальнике, который обтянул ее выдающиеся формы. Красотка натянула купальник руками, чтобы засветить свои ножки и зону бикини во всей красе.

Напомним, что бывшая жена Морозюка ошарашила свадебным образом в мини-шортах: "Кому невесту?".

А еще Politeka писала, что бывшая жена Морозюка в леопарде покорила румяными "булочками": "Просто супер".

Также Politeka сообщала, что бывшая жена Морозюка еле вместила в крохотный топ все свое богатство: "Хороша чертовка".