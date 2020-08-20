Бывшая жена экс-капитана киевского «Динамо» Николая Морозюка Ирина сверкнула роскошной фигурой в невероятно красивом костюмчике для тенниса
Как сообщает Politeka.net, свежее фото появилось в Инстаграм красотки. Девушка надела яркую розовую спортивную форму, которая подчеркнула ее аппетитные формы. Девушка немного задрала юбку, чтобы кадр получился особенно пикантным. В руках у девушки была ракетка для тенниса, а на голове козырек, который защищает от солнца.
Под постом Морозюк решила раскрыть секрет своей невероятной фигурки.
«Все вы знаете, чтобы слепить красивое тело должен обязательно присутствовать спорт в вашей жизни. Но.. это немного скучно.. согласитесь! Днями залипать в зале и таскать железо...Поэтому я максимально делаю его разнообразным и это очень круто работает.
-фитнес
-теннис
-бокс
-танцы
Пробуйте, меняйте и кайфуйте», - написала красотка.
Всего за 20 минут пост собрал более тысячи лайков.
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«Ох, Ирочка», «Прелестная», «Огонь», - оставили комментарии под фото.
Ранее мы писали, что Ирина Морозюк похвасталась фигурой на отдыхе. Ирина позировала на яхте в черном купальнике, который обтянул ее выдающиеся формы. Красотка натянула купальник руками, чтобы засветить свои ножки и зону бикини во всей красе.
Напомним, что бывшая жена Морозюка ошарашила свадебным образом в мини-шортах: "Кому невесту?".
А еще Politeka писала, что бывшая жена Морозюка в леопарде покорила румяными "булочками": "Просто супер".
Также Politeka сообщала, что бывшая жена Морозюка еле вместила в крохотный топ все свое богатство: "Хороша чертовка".