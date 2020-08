View this post on Instagram

Почему именно мой марафон ? Как я рассказывала , что склонна к набору веса! К сожалению 😅 В течении 7 лет , я много чего пробовала .. уж поверьте! Голодовки ! Диеты! Изнурительные , скучные тренировки! Вечно невкусную еду ! Апатия к спорту и ко всему , что с ним связано ! И самое обидное, что результаты совсем не радовали !!!( А знаете почему ? Потому что , изначальный подход был не правильным !❌ Быстро похудеть , не проблема ! Но как удержать вес ? Как это сделать без стресса ? Как ,в итоге ,превратиться в ту «ведьму» , которая ест блинчики со сгущёнкой или гамбургер в 3 часа ночи , но без + на весах ? Лично для меня это было мечта☝🏼😁 которая сбылась 😉🥳 И я готова поделиться с вами 🤝 Рассказать все , что знаю и чем пользуюсь 🙌🏽 Мой марафон #здоровоеистройноетело Будет проходить в течении 2 месяцев и разделён на 4 этапа ☝🏼 1. Начальный 2. Вводный 3. Функционирование 4. Завершение или Полная адаптация Каждый этап по 2 недели 💪🏼 Готовьтесь 😈 . P.s В этом видео не использован ни один фильтр ☝🏼 Мамой клянусь 🙏🏼😂