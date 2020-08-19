Колишня дружина Миколи Морозюка Ірина показала себе і розповіла про марафон

На фото Ірина показала себе в кімнаті, надівши тільки леопардовий купальник. Зірка повернулася спиною, демонструючи ідеальні сідниці, які були зовсім не прикриті. Морозюк волосся залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Почему именно мой марафон ? Как я рассказывала , что склонна к набору веса! К сожалению 😅 В течении 7 лет , я много чего пробовала .. уж поверьте! Голодовки ! Диеты! Изнурительные , скучные тренировки! Вечно невкусную еду ! Апатия к спорту и ко всему , что с ним связано ! И самое обидное, что результаты совсем не радовали !!!( А знаете почему ? Потому что , изначальный подход был не правильным !❌ Быстро похудеть , не проблема ! Но как удержать вес ? Как это сделать без стресса ? Как ,в итоге ,превратиться в ту «ведьму» , которая ест блинчики со сгущёнкой или гамбургер в 3 часа ночи , но без + на весах ? Лично для меня это было мечта☝🏼😁 которая сбылась 😉🥳 И я готова поделиться с вами 🤝 Рассказать все , что знаю и чем пользуюсь 🙌🏽 Мой марафон #здоровоеистройноетело Будет проходить в течении 2 месяцев и разделён на 4 этапа ☝🏼 1. Начальный 2. Вводный 3. Функционирование 4. Завершение или Полная адаптация Каждый этап по 2 недели 💪🏼 Готовьтесь 😈 . P.s В этом видео не использован ни один фильтр ☝🏼 Мамой клянусь 🙏🏼😂

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Як я розповідала, що схильна до набору ваги! На жаль

Протягом 7 років, я багато чого пробувала .. повірте!

Голодування !

Дієти!

Виснажливі, нудні тренування!

Вічно несмачну їжу !

Апатія до спорту і до всього , що з ним пов'язано!",- написала красуня, заманюючи до схуднення з нею.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Іра, фігура у вас класна!Не схожа на трансу! Саме жіночно", "клас, принцеса", " Іра ви просто супер!", "є куди краще і спортивніше!", "Іра якщо і буде то тільки у тебе. Та й куди вже ідеальніше".

Ми повідомляли, що екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", показала себе в різних образах.

На фото красуня позувала в білому топі і штанях. Образ зірка доповнила стильними окулярами і сумочкою, поки стояла перед дзеркалом. 

Нагадавши, дружина легенди "Динамо" Гусєва в міні не змогла приховати найцікавіше

А ще Politeka писала, що колишня дружина Морозюка блиснула пружностями в купальнику

Також Politeka повідомляла, що фігуриста дружина зірки "Аталанти" Малиновського підкорила видом в бікіні