Колишня дружина Миколи Морозюка Ірина показала себе і розповіла про марафон

На фото Ірина показала себе в кімнаті, надівши тільки леопардовий купальник. Зірка повернулася спиною, демонструючи ідеальні сідниці, які були зовсім не прикриті. Морозюк волосся залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чому саме Мій марафон ?

Як я розповідала, що схильна до набору ваги! На жаль

Протягом 7 років, я багато чого пробувала .. повірте!

Голодування !

Дієти!

Виснажливі, нудні тренування!

Вічно несмачну їжу !

Апатія до спорту і до всього , що з ним пов'язано!",- написала красуня, заманюючи до схуднення з нею.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Іра, фігура у вас класна!Не схожа на трансу! Саме жіночно", "клас, принцеса", " Іра ви просто супер!", "є куди краще і спортивніше!", "Іра якщо і буде то тільки у тебе. Та й куди вже ідеальніше".

Ми повідомляли, що екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", показала себе в різних образах.

На фото красуня позувала в білому топі і штанях. Образ зірка доповнила стильними окулярами і сумочкою, поки стояла перед дзеркалом.

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