Жена известного футболиста Николая Морозюка, игравшего за украинский клуб "Динамо", удивила выходкой на яхте

Как сообщает Politeka.net, кадры гулянки появились на странице знаменитости в социальной сети "Инстаграм".

Судя по роликам, Ирина Морозюк посетила какую-то вечеринку. Для мероприятия она нарядилась в обтягивающий черный топ, экстремально короткие шорты и бейсболку, ее образ дополнили солнцезащитные очки. В какой-то момент бывшая жена футболиста сняла кепку и прикрепла к голове белую полупрозрачную ткань, похожую на фату. Получился весьма откровенный и необычный свадебный наряд.

"Кому невесту?", - подписала она видео. К сожалению, польозователи сети не смогли прокомментировать внешний вид Ирини Морозюк, потому что она опубликовала кадры в сториз.

Ранее знаменитость показала другой откровенный образ и поделилась интимными откровениями. Ирина Морозюк выложила в сториз селфи, для которого позировала в обтягивающей одежде. Она не надела бюстгальтер, поэтому ее грудь можно рассмотреть во всех анатомических подробностях.

"Если у девушки одинаковое белье - лифчик и трусики, побриты ноги и остальные места, то не ты готовился к близости, а она. Потому не ты ее поимел, а она тебя", - написала Морозюк.

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