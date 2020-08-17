Жена известного экс-футболиста Олега Гусева, легенды киевского "Динамо", а теперь тренера, показала себя в необычном образе и рассказала об отдыхе
На фото красотка позировала в белом платье и тапочках. Наряд оказался довольно коротким, поэтому звезда засветила свои длинные ножки и грудь. Как оказалось, Маша не надела белье, что сделало фото очень жарким. Гусева соблазнительно выгнулась у старого автомобиля, демонстрируя все достоинства фигуры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль молодого тренера "Динамо".
"По ощущениям Куба", - написала Маша в соц.сетях.
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Фанаты поставили почти 300 лайков и написали несколько комментариев:
"Яркая малышка", "Какая вы красивая", "Воу", "Хорошее место, Вау".
Мы писали, что экс-жена бывшего капитана киевского «Динамо» Николая Морозюка Ирина похвасталась идеальным телом в купальнике.
Ирина сидела на яхте в темном бикини, который обтянул ее идеальную подтянутую фигуру. Красотка натянула купальник руками, чтобы показать свои ножки и самую интересную зону.
Сообщалось, что жена отечественного спортсмена Руслана Малиновского, звезды "Аталанты", Роксана, показала себя на отдыхе.
На фото красотка позировала в разноцветном купальнике, выходя из маленького бассейна.
Напомним, жена звезды "Аталанты" Малиновского в купальнике восхитила пейзажем
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