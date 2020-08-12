Жена звезды украинской сборной Руслана Малиновского Роксана, игрока итальянской "Аталанты", показала себя на отдыхе

На фото Роксана показалась в разноцветном купальнике. Красотка улыбалась, демонстрируя идеальные ножки на кровати. Как можно заметить, Малиновская была где-то в горах. Образ звезда дополнила очками, а волосы решила оставить распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда невозможно выбрать", - подписала фото красотка

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Buongiorno fata", "Доброе утро, фея", "Действительно приятно", "Удачи сегодня Аталанте", "Я могу помочь тебе сделать выбор, я могу приехать, если я тебе понадоблюсь", "Наслаждайтесь хорошей жизнью", "Великолепная", "Хорошая картинка", "Вау, очень красиво".

Мы писали, что жена украинского футболиста Руслана Малиновского показала себя и рассказала про закаты и рассветы.

На фото красотка стоит в босоножках и красном платье, а образ дополнила белой сумочкой от Gucci. Волосы Роксана, так зовут девушку, оставила распущенными, а сама улыбалась на камеру. Жена украинского футболиста стояла на пляже и демонстрировала свое загорелое тело.

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