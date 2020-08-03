Невеста украинского футболиста Александра Зинченко, игрока Манчестер Сити, показала себя в смелом наряде, порадовав фанатов

На фото Влада, так зовут девушку, позировала в босоножках на шпильке и коротеньком платье. Красотка волосы оставила распущенными, а сама стояла на тротуаре. Волосы у девушки были мокрыми, на улице только прошел дождь. На втором снимке звезда уже позировала возле стеклянных панелей и соблазнительно выгнулась. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Милашка", "Вау, какая красивая", "Вау, без слов", "Где это так красиво?", "Чертовка какая))", "Воу воу ... остановите землю я сойду в Козятыне", "солнце почему в кадр не попало ?", "Принцесса", "Ракета", "Гостевая форма сити вроде другая", "Вот это поворот", "А где Саша ,уже все?", "Неровно уложенная плитка", "Зинченко повезло", "Вот так нужно презентовать новую форму Сити".

Сообщалось, что Невеста украинского футболиста Александра Зинченко показала смелый образ, порадовав фанатов.

На фото красотка сидела в коротких шортиках и сапогах. Образ Влада Щеглова, так зовут девушку, дополнила блузкой. Девушка сидела среди травы на камне, а волосы собрала в хвост. Фото получилось довольно нежным и немного соблазнительным.

Напомним, жена легенды "Динамо" Гусева в "невидимом" боди свела с ума идеальными изгибами

А еще Politeka писала, что жена звезды "Аталанты" Малиновского показала свою красоту на пляже

Также Politeka сообщала, что жена нападающего "Динамо" прямо на кухне показала, как держит тело в тонусе



