Игрок украинской сборной и легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко возглавил список самых дорогих украинских футболистов
Об этом информирует футбольный портал Transfermarkt.
Эксперты оценивают Зинченко в 30 миллионов евро.
Второй в этом рейтинге - вингер "Динамо" Виктор Цыганков, стоимостью в 20 миллионов.
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На третьем месте - игрок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко - 15 миллионов.
Полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского оценили в 14 миллионов, а нападающий "Гента" Роман Яремчук оценивается в 12 млн. Стоимость вингера "Шахтера" Евгения Коноплянки составила 6 млн.
К слову, украинский ФК "Динамо" попал в пятерку рейтинга самых успешных команд Лиги Европы .
В сети появился список клубов, которые сумели набрать наибольшее количество очков во втором по значимости турнире среди европейских команд.
Первое место в рейтинге заняла "Севилья", которая за последние 10 лет одержала три победы в Лиге Европы.
"Динамо" провело 70 поединков в рамках ЛЕ в 2010-х годах, сумев набрать в них 113 пунктов.
Напомним, недавно мы писали, что скандал в матче с Шахтером привел в замешательство тренера Динамо.
Как сообщала Politeka, Динамо в драматической битве одолело Шахтер.
Также Politeka писала, что футболисты "Динамо" устроили разборки, беспредел увидели все.