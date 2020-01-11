Игрок украинской сборной и легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко возглавил список самых дорогих украинских футболистов

Об этом информирует футбольный портал Transfermarkt.

Эксперты оценивают Зинченко в 30 миллионов евро.

Второй в этом рейтинге - вингер "Динамо" Виктор Цыганков, стоимостью в 20 миллионов.

На третьем месте - игрок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко - 15 миллионов.

Полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского оценили в 14 миллионов, а нападающий "Гента" Роман Яремчук оценивается в 12 млн. Стоимость вингера "Шахтера" Евгения Коноплянки составила 6 млн.

К слову, украинский ФК "Динамо" попал в пятерку рейтинга самых успешных команд Лиги Европы .

В сети появился список клубов, которые сумели набрать наибольшее количество очков во втором по значимости турнире среди европейских команд.

Первое место в рейтинге заняла "Севилья", которая за последние 10 лет одержала три победы в Лиге Европы.

"Динамо" провело 70 поединков в рамках ЛЕ в 2010-х годах, сумев набрать в них 113 пунктов.

Напомним, недавно мы писали, что скандал в матче с Шахтером привел в замешательство тренера Динамо.

Как сообщала Politeka, Динамо в драматической битве одолело Шахтер.

Также Politeka писала, что футболисты "Динамо" устроили разборки, беспредел увидели все.