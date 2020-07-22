Жена экс-футболиста "Динамо" Олега Гусева показала себя и свою подружку

На фото Маша, так зовут жену Гусева, показала себя в шикарном платье с огромным декольте и без бюстгальтера. Создалось ощущение, что сейчас у красотки выпадет грудь, ведь она еле вместилась в тоненькую ткань. Рядом можно увидеть подружку в белом платье, которая также не надела лифчик. Она сидела рядом и сложила ноги вместе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброй всем ночи", - написала Маша.

Фанаты поставили почти 700 лайков и написали комментарии:

"Что за роскошь", "Ну во-первых - это красиво", "Сложно оторвать взгляд", "Красивая", "Супер-девочка", "Необыкновенная красота и нежность", "Нереальные", "Как женственно и красиво", "Гармония и спокойная уверенность в Вас!", "Шикарное фото".

Ранее мы сообщали, что жена бывшего футболиста Олега Гусева, легенды "Динамо", показала себя и рассказала про красоту.

На фото Маша показывает себя в боди, стоя на фоне стены. Красотка отвела взгляд от камеры, а волосы оставила распущенными. Девушка без стыда и смущения показала идеальные изгибы своего тела.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала всю себя с пикантного ракурса снизу, на котором она позировала в одном черном белье.

Фитнес-модель родом из города Анахайм получила известность в интернете благодаря любви к фотосессия и весьма примечательно своей внешности.

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