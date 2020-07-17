Жена украинского экс-футболиста Александра Гусева Мария показала смелый образ, порадовав мужчин

На фото красотка позировала в легком платье, которое еще и задрала, оголяя ноги по бедро. Мария соблазнительно выставила ногу вперед, а сама стояла в профиль к камере. Волосы у Гусевой развивались на ветру, а сама девушка отвела взгляд от камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 400 лайков и написали комментарии:

"Глаз не оторвать", "Классная фотка", "Вот почему я тебя ждала", "Вы очень красивая", "Оу", "Афродита".

Ранее мы сообщали, жена Олега Гусева Мария поделилась с подписчиками откровенным фото в социальной сети.

Вторая половинка легендарного полузащитника киевского клуба и сборной Украины продемонстрировала снимок со своего отдыха на Бали.

Мария Гусева похвасталась идеальной фигурой, сделав достаточно смелое селфи.

Девушка предстала перед подписчиками в откровенном белоснежном купальнике.

Сообщалось, что жена игрока "Динамо" Франа Соля Аида показала фанатам, как проводит лето в Киеве.

На фото красавица лежит в красном купальнике на лежаке. Девушку снимали с головы, благодаря чему можно оценить пышный бюст Аиды, которая не стеснялась его показать.

Напомним, горячая ведущая "Профутбол" в мини померилась формами с блестящей красоткой

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