Известная украинская телеведущая Александра Лобода, звезда "ПроФутбол", показала себя в горячем образе и рассказала про авто

На фото красотка позировала в косухе и платье в горошек, а образ дополнила белыми кроссовками. Лобода оставила волосы распущенными, соблазнительно выгинаясь на внедорожнике. Как можно заметить, телеведущая была где-то на природе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Автомобиль хорошего настроения", - написала Лобода.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"О, класс, это крутая машина", "Красотка Сашка", "Непревзойденная", "Хорошие ножки", "Ты крутая, Сашка", "На этом фото прекрасно все", "Машина огонь, как и владелица", "На футбольном стадионе - получше", "Неплохой выбор", "Капот аж стал горячим", "Смотри, кто залез на твой автомобиль, еще и багажник заняли", "Это именно на нем гоняли по Карпатам".

Сообщалось,. что известная украинская телеведущая Александра Лобода показала себя и рассказала об эфире.

Красотка в этот раз была в платье в горошек с белой корсетной частью. В наряде оказалось огромное декольте, которое сделало образ довольно соблазнительным. Александра оставила волосы распущенными, а сама улыбалась на камеру.

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