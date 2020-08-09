Жена футболиста "Динамо" Киев Франа Соля Аида похвасталась отдыхом
На фото Аида позировала в красном бикини на веревочках. Красотка лелжала на шезлонге и закрыла глаза от удовольствия. Соль волосы оставила распущенными, а в руке держала коктейль. Красотка загорала, но и засветила лишнее в зоне бикини. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Обычный мамин коктейль", - написала Аида.
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Под фото не было комментариев, кроме как от мужа девушки - Франа Соля, но так и хочется сказать: "Неотразима, Аида, все видно!". Фанаты, включая Александру Лободу, ведущую "ПроФутбола", поставили более 100 лайков.
Мы писали, что супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, показала, как проводит время в спортзале.
На кадрах Морозюк предстала в облегающем топе и лосинах телесного цвета. Яркого акцента добавили цветные кроссовки.
Сообщалось, что жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина, бывшего игрока "Динамо", показала себя в горячем образе.
На фото красотка позировала в темном платье с открытыми плечами и без белья. Наряд оказался довольно коротким, Ирина показала себя в отельном номере.
Напомним, невеста Шабанова поразила нескромным видом в купальнике
А еще Politeka писала, что жена экс-динамовца Морозюка в неприличном мини выставила напоказ свой «подарочек»
Также Politeka сообщала, что жена экс-динамовца Морозюка без белья и стыда приспустила платье, показав восторг