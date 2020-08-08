Невеста украинского футболиста Артема Шабанова, игрока "Динамо", показала себя в смелом образе
На фото Юлия, так зовут красавицу, показалась в голубом купальнике. Звезда снимала сама себя на телефон довольно близко, поэтому можно оценить пышные формы модели. Образ красавица дополнила стильной бейсболкой, а сама смотрела в камеру. Об этом пишет Politeka.net ссо ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не написали под фото и не ставили лайки, но так и хочется написать: "Лучший ракурс, божественная крошка".
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Сообщалось, что жена украинского футболиста Николая Морозюка, который играл за киевское «Динамо», похвасталась фигурой в платье.
«Понравился бы вам такой подарок ? Но сам «сок» вы увидите в пятницу. Кто хочет увидеть мое особое платье, всех приглашаю…» — говорится в сообщении.
Мы писали, что Невеста Украинского футболиста Артема Шабанова Юлиана показала себя в смелом образе и напомнила об августе.
На фото Юлиана позировала в черной бейсболке, очках и купальнике с одним открытым плечом.
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