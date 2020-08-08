Невеста украинского футболиста Артема Шабанова, игрока "Динамо", показала себя в смелом образе

На фото Юлия, так зовут красавицу, показалась в голубом купальнике. Звезда снимала сама себя на телефон довольно близко, поэтому можно оценить пышные формы модели. Образ красавица дополнила стильной бейсболкой, а сама смотрела в камеру. Об этом пишет Politeka.net ссо ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не написали под фото и не ставили лайки, но так и хочется написать: "Лучший ракурс, божественная крошка".

Сообщалось, что жена украинского футболиста Николая Морозюка, который играл за киевское «Динамо», похвасталась фигурой в платье.







«Понравился бы вам такой подарок ? Но сам «сок» вы увидите в пятницу. Кто хочет увидеть мое особое платье, всех приглашаю…» — говорится в сообщении.

Мы писали, что Невеста Украинского футболиста Артема Шабанова Юлиана показала себя в смелом образе и напомнила об августе.

На фото Юлиана позировала в черной бейсболке, очках и купальнике с одним открытым плечом.

Сообщалось, что жена экс-игрока «Динамо» Николая Морозюка Ирина присоединилась к модному челенджу и опубликовала свое фото без одежды.

Жена футболиста поделилась домашним снимком, на котором она позирует в импровизированном мини-платье, состоящем из одной лишь подушки.

Напомним, длинноволосая любовница Неймара забыла о белье и стыде, посветив красотой

А еще Politeka писала, что невеста Шабанова пленила молодым упругим телом в нижнем белье, жаркие кадры

Также Politeka сообщала, что длинноволосая любовница Неймара показала свои богатства в прозрачном белье



