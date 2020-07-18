Невеста украинского футболиста Артема Шабанова Юлия сверкнула идеальной фигурой в роскошном нижнем белье

У себя в Инстаграм девушка опубликовала свежее фото с откровенной фотосессии, пишет Politeka.net. Красотка позировала возле окна в черном лифчике и пояске для чулок. На фото прекрасно видно ее спортивную фигуру: плоский животик, пышную грудь, стройные ножки и подкачанные плечи.

«Закину ещё эту)) как будто фотка для журнала», - подписала девушка снимок.

За два часа фото красотки оценили более 700 человек. В комментариях ей оставили много теплых слов.

«Всегда ухоженная», «Умопомрачительно», «Хороша малышка», «Люблю эту детку», «Королева дорогая моя любимая», «Идеальная женщина, удивительно горячая поза и внешний вид», «Девочка просто очаровашка», «Вау, красиво», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что девушка уже публиковала фото с этой съемки. На одном из кадров она смотрела в камеру. Ее образ выглядит очень горячо. Это далеко не первые откровенные фото Юлии – девушка любит такие фотосессии.

Ранее мы писали, что Юлия похвасталась своими прелестями в обтягивающем топе. Девушка без стеснения надела топ на голое тело, засветив свою грудь во всей красе. Волосы красотка решила оставить распущенными, а образ дополнила смелым макияжем.

Напомним, что невеста Шабанова раскинулась в жаркой позе, посветив совершенствами в бикини: "Ох, как хороша".

Как сообщала Politeka, невеста Шабанова сбросила одежду, чулки и показала себя во всей красе: "Кукла Барби".

Также Politeka писала, что невеста Шабанова соблазнительно выгнулась, засветив лишнее в пикантном белье: "Какая же ты бомба".