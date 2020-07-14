Наречена українського футболіста Артема Шабанова Юлія показала себе в спокусливому образі, розповівши про білизну

На фото красуня позувала в трусиках і ліфчику, а образ доповнила поясом для панчох, на яких Юлії не виявилося. Дівчина стояла біля вікна просторого і показувала свою красу. Взуття на нареченій Шабанова не було, красуня тільки спокусливо вигнулась, щоб зробити знімок дуже гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Шикарнейшее білизна. Поки чекаю професійні фото, виставлю з телефону. 1 або 2? Мені подобається більше 2, але сестра сказала 1 краще. А ви як вважаєте?", - написала Юлія.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Краса", "Отрута", "Яка краса", "шикарна дівчина", "Дуже красива", "Прекрасна леді", "Це підпал", "Гортаєш стрічку і волею-неволею а око чіпляється за ваші фото. Що то в них є крім "просто красивого все", "Бомба", "Але без панчох як щось не те", "Лялька Барбі дуже чудово виглядаєш красуня ви".

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На фото Наталія позує в легкому літньому платті. Образ красуня доповнила ременем на талії, а на ноги нічого не одягала. Барулич стояла біля басейну і виконувала танцювальний рух, коли її сукня піднялося. Завдяки цьому кадри вийшли досить цікавими і навіть спокусливими.

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