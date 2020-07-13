Наречена футболіста "Динамо" Артема Шабанова показала себе в сміливому ракурсі

На фото Юлія, так звуть дівчину, позує у спокусливій білизні і з поясом для панчох, яких цього разу не було. Зірка спокусливо вигнулась і показала свої пишні груди. Дівчина залишила волосся розпущеним, додавши кадри особливого шарму. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.



"Бачу з фільтрами фотки не заходять майже..

не поціновувачі ви барвистих фото

а мені вже просто нудно ) вже чогось незвичайного хочеться))", - написала Юлія.

Фанати поставили майже півтори тисячі лайків і написали коментарі:

"Ти прекрасна, люблю тебе", "Цей вид чудовий", "Привіт, красуня", "Яка ж ти бомба", "Чудова королева", "Дорогоцінна королева", "Ну,хз,я на такий ракурс дуже навіть залипнув".

Повідомлялося, що наречена українського футболіста Артема Шабанова показала сміливий кадр не соромлячись.

На фото Юлія, так звуть дівчину, показує себе у помаранчевому топі. Як можна відразу помітити, дівчина забула про ліфчик і засвітила дещо зайве. Волосся зірка вирішила залишити розпущеним, а образ доповнила сміливим макіяжем.

Фанати нічого не змогли написати або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Як стирчать!".

Нагадаємо, наречена Шабанова розкинулася в жаркій позі, посвітивши досконалостями в бікіні

А ще Politeka писала, що завзята наречена Шабанова влаштувала брудні танці в клітці

Також Politeka повідомляла, що найкрасивіша легкоатлетка Аліса Шмідт розбурхала видом на біговій доріжці



