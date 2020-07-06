Невеста украинского футболиста Артема Шабанова, модель Юлианна, поразила совершенными формами в бикини
Звезда опубликовала жаркое фото в купальнике в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Горячая звезда легла на мягкий лежак, продемонстрировав все свои достоинства, в частности, длинные ножки.
Стройная невеста футболиста надела голубой купальник, который выделил ее пышную грудь. Тонкие бретельки натянулись на шее, не давая купальнику соскользнуть с прелестей.
Юлианна лежала на боку, опираясь на руку и слегка выгнувшись. Шикарный пресс - вот, на что также нельзя насмотреться.
Звезда закинула голову к небу и закрыла глаза.
София Ротару поразила кадрами своего жилища под Киевом, Галкин и Басков оценили: редкие фото
Экс-фаворитка "Холостяка" Макса Михайлюка откровенно рассказала об отношениях после шоу: Мне было противно после..."
ЗНО-2020: украинским выпускникам озвучили неприятные новости, "первокурсники будут..."
"Деньги выгребаются из Приватбанка": доллар пошел на рекорд, курсу валют вынесли вердикт
В посте модель рассказала о дне недели "воскресенье".
"Во всех славянских языках, кроме русского, воскресенье называется «неделей» то есть днем, когда «не делают», то есть не работают! 😈 Вот так проходит мой день «неделя»👆😂", - написала Юлианна.
За три часа пост собрал более 900 лайков и много комментариев.
"Какая красивая!", "Я люблю тебя, крошка", "Фото на 5, текст на 3-", "Ох, как хороша", "Ты красивая и такая горячая 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥💖💖💖💖💖💖", "Невероятная, королева, такая красивая!", "Великолепная 😍", - написали пользователи сети.
Напомним, невеста Шабанова позировала в кожаном топе и шортах. Волосы красотка оставила распущенными, а образ дополнила кроссовками.
Девушка показалась посреди клетки в ночном клубе, куда отправилась зажигать.
Ранее сообщалось, что Юлианна была в лосинах и белом топе. Звезда показала свои новые кроссовки, стоя в профиль к камере, а также накаченные части тела.
Напомним, пышногрудая невеста Шабанова показала в мини-купальнике свой загар
А еще Politeka писала, что невеста Шабанова забыла о белье и показала, как радует своего чемпиона
Также Politeka сообщала, что невеста Шабанова похвасталась идеальными изгибами в купальнике