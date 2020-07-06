Невеста украинского футболиста Артема Шабанова, модель Юлианна, поразила совершенными формами в бикини

Звезда опубликовала жаркое фото в купальнике в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Горячая звезда легла на мягкий лежак, продемонстрировав все свои достоинства, в частности, длинные ножки.

Стройная невеста футболиста надела голубой купальник, который выделил ее пышную грудь. Тонкие бретельки натянулись на шее, не давая купальнику соскользнуть с прелестей.

Юлианна лежала на боку, опираясь на руку и слегка выгнувшись. Шикарный пресс - вот, на что также нельзя насмотреться.

Звезда закинула голову к небу и закрыла глаза.

В посте модель рассказала о дне недели "воскресенье".

"Во всех славянских языках, кроме русского, воскресенье называется «неделей» то есть днем, когда «не делают», то есть не работают! 😈 Вот так проходит мой день «неделя»👆😂", - написала Юлианна.

За три часа пост собрал более 900 лайков и много комментариев.

"Какая красивая!", "Я люблю тебя, крошка", "Фото на 5, текст на 3-", "Ох, как хороша", "Ты красивая и такая горячая 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥💖💖💖💖💖💖", "Невероятная, королева, такая красивая!", "Великолепная 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, невеста Шабанова позировала в кожаном топе и шортах. Волосы красотка оставила распущенными, а образ дополнила кроссовками.

Девушка показалась посреди клетки в ночном клубе, куда отправилась зажигать.

Ранее сообщалось, что Юлианна была в лосинах и белом топе. Звезда показала свои новые кроссовки, стоя в профиль к камере, а также накаченные части тела.

Напомним, пышногрудая невеста Шабанова показала в мини-купальнике свой загар

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