Невеста украинского футболиста Артема Шабанова показала, как умеет двигать телом

На кадрах Юлия позирует в кожаном топе и шортах. Волосы красотка оставила распущенными, а образ дополнила кроссовками. Девушка показалась посреди клетки в ночном клубе, куда отправилась зажигать. Стоит отметить, что у нее это вышло, красотка двигалась божественно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вечериночка", - написала Юлия под публикацией.

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Фанаты посмотрели ролик более 5 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Такого попугайчика с клеткой себе бы", "В ритме", "Вспомнила молодость?", "Кайф" "Рабочая", "Опытная", "Вот это корабельная сосна".

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Вечериночка😂🍾🎶

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Сообщалось, что невеста известного украинского футболиста Артема Шабанова Юлианна показала свою роскошную фигуру во всей красе.

Юлианна была одета в зеленый купальник и кепку. Она повернулась к камере спиной, засветив свою аппетитную пятую точку в стрингах. Упругое молодое тело просто свело подписчиков с ума.

Кроме этого, Юлианна показала вид сбоку. На фото прекрасно видно ее округлые бедра, пышную грудь и плоский животик. 

Напомним, невеста Шабанова показала фигуру после карантина, спустив штаны

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