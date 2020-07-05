Невеста украинского футболиста Артема Шабанова показала, как умеет двигать телом

На кадрах Юлия позирует в кожаном топе и шортах. Волосы красотка оставила распущенными, а образ дополнила кроссовками. Девушка показалась посреди клетки в ночном клубе, куда отправилась зажигать. Стоит отметить, что у нее это вышло, красотка двигалась божественно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вечериночка", - написала Юлия под публикацией.

Фанаты посмотрели ролик более 5 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Такого попугайчика с клеткой себе бы", "В ритме", "Вспомнила молодость?", "Кайф" "Рабочая", "Опытная", "Вот это корабельная сосна".

Сообщалось, что невеста известного украинского футболиста Артема Шабанова Юлианна показала свою роскошную фигуру во всей красе.

Юлианна была одета в зеленый купальник и кепку. Она повернулась к камере спиной, засветив свою аппетитную пятую точку в стрингах. Упругое молодое тело просто свело подписчиков с ума.

Кроме этого, Юлианна показала вид сбоку. На фото прекрасно видно ее округлые бедра, пышную грудь и плоский животик.

Напомним, невеста Шабанова показала фигуру после карантина, спустив штаны

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