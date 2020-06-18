Невеста украинского футболиста Артема Шабанова Юлия показала, как она справилась с карантином

На фото красотка демонстрирует подтянутую фигуру после тренировки в спортзале. Юлия в этот раз была в лосинах и белом топе. На первом фото звезда показала свои новые кроссовки, стоя в профиль к камере. На втором снимке девушка уже начала стягивать с себя штаны, чтобы продемонстрировать идеальный плоский животик. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"На карантине набрала шесть кило меньше, чем за месяц. Скинула их также быстро, похудеть я знаю как, мне не сложно не есть, а вот набрать нужную массу очень сложно. Столько нужно есть. Желательно пять раз в день правильную еду. Это так кажется, что еды мало на 2000 калорий. Нет, если она правильная, то ее много. Понятное дело, что в Маке за один присест можно сожрать столько, но это не ПП", - написала девушка.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Идеальный рельеф".

Сообщалось, что невеста известного украинского футболиста Артема Шабанова Юлианна показала свою роскошную фигуру во всей красе.

Юлианна была одета в зеленый купальник и кепку. Она повернулась к камере спиной, засветив свою аппетитную пятую точку в стрингах. Упругое молодое тело просто свело подписчиков с ума.

Сообщалось, что жена экс-динамовца Николая Морозюка похвасталась роскошной фигурой и рассказала, как развлекается ночью после клуба.

Серию фото красотка опубликовала у себя в сториз. Она выбрала роскошное желтое платье с глубоким вырезом. Платье идеально подчеркнуло пышные формы красотки, сделав акцент на ее тонкой талии. Морозюк сделала себе хвостик и традиционно накрасила губы красной помадой.

Напомним, пышногрудая невеста Шабанова показала в мини-купальнике свой загар

А еще Politeka писала, что невеста Шабанова забыла о белье и показала, как радует своего чемпиона

Также Politeka сообщала, что невеста Шабанова похвасталась идеальными изгибами в купальнике



