Невеста футболиста "Динамо" Артема Шабанова показала себя в смелом ракурсе

На фото Юлия, так зовут девушку, позирует в соблазнительном белье и с поясом для чулков, которых в этот раз не было. Звезда соблазнительно выгнулась и показала свою пышную грудь. Девушка оставила волосы распущенными, добавив кадры особого шарма. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.



"Вижу с фильтрами фотки не заходят почти..

не ценители вы красочных фото

а мне уже просто скучно ) уже чего-то необычного хочется))", - написала Юлия.

Фанаты поставили почти полторы тысячи лайков и написали комментарии:

"Ты очень прекрасна, люблю тебя", "Этот вид великолепный", "Привет, красавица", "Какая же ты бомба", "Великолепная королева", "Драгоценная королева", "Ну,хз,я на такой ракурс очень даже залип".

Сообщалось, что невеста украинского футболиста Артема Шабанова показала смелый кадр не стесняясь.

На фото Юлия, так зовут девушку, показывает себя в оранжевом топе. Как можно сразу заметить, девушка забыла о лифчике и засветила кое-что лишнее. Волосы звезда решила оставить распущенными, а образ дополнила смелым макияжем.

Фанаты ничего не смогли написать или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Как торчат!".

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