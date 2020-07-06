Наречена українського футболіста Артема Шабанова, модель Юліанна, вразила досконалими формами в бікіні

Зірка опублікувала спекотне фото в купальнику в своєму Instagram, пише Politeka.net. Гаряча зірка лягла на м'який лежак, продемонструвавши всі свої достоїнства, зокрема, довгі ніжки.

Струнка наречена футболіста наділа блакитний купальник, який виділив її пишні груди. Тонкі бретельки натяглися на шиї, не даючи купальнику зісковзнути з принад.

Юліанна лежала на боці, спираючись на руку і злегка вигнувшись. Шикарний прес - ось, на що також не можна надивитися.

Зірка закинула голову до неба і закрила очі.

В пості модель розповіла про день тижня "неділя".

"У всіх слов'янських мовах, крім російської, неділя називається «тижнем» тобто днем, коли «не роблять», тобто не працюють! 😈 Ось так проходить мій день «тиждень»👆😂", - написала Юліанна.

За три години пост зібрав понад 900 лайків та багато коментарів.

"Яка гарна!", "Я люблю тебе, крихітко", "Фото на 5, текст 3-", "Ох, як хороша", "Ти красива й така гаряча 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥💖💖💖💖💖💖", "Неймовірна, королева, така красива!", "Чудова 😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, наречена Шабанова позувала в шкіряному топі і шортах. Волосся красуня залишила розпущеним, а образ доповнила кросівками.

Дівчина показалася посеред клітки в нічному клубі, куди вирушила запалювати.

Раніше повідомлялося, що Юліанна була в лосинах і білому топі. Зірка показала свої нові кросівки, стоячи в профіль до камери, а також накачані частини тіла.

Нагадаємо, пишногруда наречена Шабанова показала в міні-купальнику свій загар

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