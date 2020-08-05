Жена украинского футболиста Николая Морозюка, экс-игрока киевского "Динамо", показала себя в смелом образе

Красотка в этот раз показала себя в смелом красном платье с огромным декольте. Девушка не надевала белье, демонстрируя пышную грудь с татуировкой. Ирина дополнила образ стильной укладкой волос и ярким макияжем, а на руке можно увидеть часы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль красавицы в сети Инстаграм.

Фанаты не смогли засыпать комментариями Ирину, как и поставить лайки, но так и хочется написать: "Божечки, вот это ракурс!".

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На фото красотка показала себя в рваных шортах и белом топе. Волосы Ирина решила оставить распущенными, а сама позировала на фоне дерева. Дополнила образ звезда стильными часами на руке, а вторая оказалась на фото размазанной.

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