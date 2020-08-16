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Экс-жена бывшего капитана киевского «Динамо» Николая Морозюка Ирина похвасталась идеальным телом в купальнике

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось у звезды в Инстаграм. Ирина сидела на яхте в черном купальнике, который обтянул ее идеальную спортивную фигуру. Красотка натянула купальник руками, чтобы оголить свои ножки и зону бикини. Девушка смотрела вниз, ее лицо скрывали солнцезащитные очки. Грудь красотки так и норовила выпрыгнуть из купальника.

У себя под постом Морозюк поздравила свою подругу с предстоящей свадьбой. Девушка отметила, что ее подруга последний день находится в статусе свободной девушки.

«Желаю тебе, дорогая, познать счастье семейной жизни. Вечной вам любви и страсти», - подписала снимок звезда.

За день ее фото собрало более 3 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Прелесть!», «Идеальная», «Огонь! Но холодно сегодня было)))», «Ириска ты шикарна», «Да так натянула купальник», «Идеальная», «Слишком сладко», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Морозюк позировала в откровенном бикини, которое минимально прикрыло роскошные прелести знаменитости. Сама красотка при этом принимала разные позы, эффектно демонстрируя «дары природы».

Напомним, что Ирина Морозюк в неприличном мини выставила напоказ свой «подарочек»: «Самый сок!».

Как сообщала Politeka, Ирина Морозюк ошарашила свадебным образом в мини-шортах: "Кому невесту?".

Также Politeka писала, что распутная жена экс-динамовца Морозюка показала, почему не носит лифчик: фото на грани.