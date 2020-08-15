Дружина відомого футболіста Миколи Морозюка, який грав за Український клуб "Динамо", здивувала витівкою на яхті

Як повідомляє Politeka.net, кадри гулянки з'явилися на сторінці знаменитості в соціальній мережі "Instagram".

Судячи з роликів, Ірина Морозюк відвідала якусь вечірку. Для Заходу вона вбралася в обтягуючий чорний топ, екстремально короткі шорти і бейсболку, її образ доповнили сонцезахисні окуляри. У якийсь момент колишня дружина футболіста зняла кепку і прикріпила до голови білу напівпрозору тканину, схожу на фату. Вийшов вельми відвертий і незвичайний весільний образ.

"Кому наречену?",- підписала вона Відео. На жаль, польозователі мережі не змогли прокоментувати зовнішній вигляд Ірини Морозюк, тому що вона опублікувала кадри в сторіз.

Раніше знаменитість показала інший відвертий образ і поділилася інтимними одкровеннями. Ірина Морозюк виклала в сторіз селфі, для якого позувала в обтягуючому одязі. Вона не одягла бюстгальтер, тому її груди можна розглянути у всіх анатомічних подробицях.

"Якщо у дівчини однакова білизна-ліфчик і трусики, поголені ноги і інші місця, то не ти готувався до близькості, а вона. Тому не ти її отримав, а вона тебе", - написала Морозюк.

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