Дружина українського футболіста Миколи Морозюка, який грав за київське "Динамо", похвалилася фігурою в сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Сподобався б вам такий подарунок ? 😁 🥳 🥰 Але сам " сік» ви побачите в п'ятницю ☝ 🏼 🤤 хто хоче побачити моє особливе плаття, всіх запрошую...» — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Морозюк позувала в леопардовій облягаючій сукні, тримаючи над головою величезний подарунковий бант.

"Сподіваюся «що як тільки я повернуся до Києва, такий прекрасний подаруночок буде в моїй компанії", " вогонь!", "Ти мій найкращий подарунок», «ти найкраща», "неймовірно виглядаєш", — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", показала себе і розповіла про спокушання

На фото Ірина показала себе в жовтій сукні без білизни, а образ доповнила стильним годинником. Морозюк сиділа за столиком, а поруч можна побачити сумочку, яка стояла на столику. Волосся красуня вирішила залишити розпущеним, а сама демонструвала ідеальні ніжки на великому каблуці.

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