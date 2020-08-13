Дружина українського футболіста Миколи Морозюка, екс-гравця "Динамо", показала себе в незвичайному образі і розповіла про головне

На фото красуня стояла перед дзеркалом у вузькому топі. Морозюк не одягла ліфчик, тому можна побачити дещо стирчить у відображенні дзеркала. Ірина знімала себе на телефон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Якщо у дівчини однакова білизна - ліфчик і трусики, поголені ноги і інші місця, то не ти готувався до близькості, а вона. Тому не ти її взяв, а вона тебе", - написано під знімком.

Фанати нічого не змогли написати в коментарях або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Ох, які, так стирчать".

Раніше ми повідомляли, що дружина колишнього капітана київського «Динамо» Миколи Морозюка Ірина похвалилася ідеальним тілом в бікіні.

На опублікованих фотографіях Морозюк позує в одному бікіні, яке мінімально прикриває розкішні принади знаменитості. Сама красуня при цьому приймає різні пози, ефектно демонструючи»дари природи".

Повідомлялося, що дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка показала себе на відпочинку.

На фото красуня показала себе в короткій спідниці і купальнику. Образ Морозюк доповнила стильними окулярами, а сама сиділа на краю яхти.

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