Жена украинского футболиста Николая Морозюка, экс-игрока "Динамо", показала себя в необычном образе и рассказала о главном

На фото красотка стояла перед зеркалом в узком топе. Морозюк не надела лифчик, поэтому можно увидеть кое-что торчащее в отражении зеркала. Ирина снимала себя на телефон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Если у девушки одинаковое белье - лифчик и трусики, побриты ноги и остальные места, то не ты готовился к близости, а она. Потому не ты ее взял, а она тебя", - написано под снимком.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Ох, какие, так торчат".

Ранее мы сообщали, что жена бывшего капитана киевского «Динамо» Николая Морозюка Ирина похвасталась идеальным телом в бикини.

На опубликованных фотографиях Морозюк позирует в одном бикини, которое минимально прикрывает роскошные прелести знаменитости. Сама красотка при этом принимает разные позы, эффектно демонстрируя «дары природы».

Сообщалось, что жена известного украинского футболиста Николая Морозюка показала себя на отдыхе.

На фото красотка показала себя в короткой юбке и купальнике. Образ Морозюк дополнила стильными очками, а сама сидела на краю яхты.

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