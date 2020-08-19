Бывшая жена Николая Морозюка Ирина показала себя и рассказала о марафоне

На фото Ирина показала себя в комнате, надев только леопардовый купальник. Звезда развернулась спиной, демонстрируя идеальные ягодицы, которые были совсем не прикрыты. Морозюк волосы оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Почему именно мой марафон ?

Как я рассказывала , что склонна к набору веса! К сожалению

В течении 7 лет , я много чего пробовала .. уж поверьте!

Голодовки !

Диеты!

Изнурительные , скучные тренировки!

Вечно невкусную еду !

Апатия к спорту и ко всему , что с ним связано!", - написала красотка, завлекая к похудению с ней.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Ира,фигура у вас классная!Не похожа на транса! Именно женственно", "Класс, принцеса", "Ира вы просто супер!", "есть куда получше и спортивней!", "Ира если и будет то только у тебя. Та и куда уже идеальнее".

Мы сообщали, что экс-супруга украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", показала себя в разных образах.

На фото красотка позировала в белом топе и штанах. Образ звезда дополнила стильными очками и сумочкой, пока стояла перед зеркалом.

Напомним, жена легенды "Динамо" Гусева в мини не смогла скрыть самое интересное

А еще Politeka писала, что бывшая жена Морозюка сверкнула упругостями в купальнике

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