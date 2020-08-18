Екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", показала себе в різних образах

На фото красуня позувала в білому топі і штанях. Образ зірка доповнила стильними окулярами і сумочкою, поки стояла перед дзеркалом. Ірина, так звуть дівчину, залишила волосся розпущеним, а сама знімала себе на телефон, а в іншій руці тримала ще один. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Морозюк вже стояла в чорній сукні з величезним декольте і без білизни. Ірина доповнила образ окулярами, а волосся зібрала в хвіст. Красуня спокусливо вигнулася, демонструючи себе без сорому.

"Всім продуктивного дня", - підписала Ірина фотографію.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "Хороша, чортівка, ракета".

Раніше ми повідомляли, що екс-дружина колишнього капітана київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина похвалилася ідеальним тілом в купальнику.

Ірина сиділа на яхті в чорному купальнику, який обтягнув її ідеальну спортивну фігуру. Красуня натягнула купальник руками, щоб оголити свої ніжки і зону бікіні, радуючи фанатів розкішними видами.

Нагадавши, дружина екс-динамівця Морозюка ошелешила весільним образом у міні-шортах

А ще Politeka писала, що розпусна дружина екс-динамівця Морозюка показала, чому не носить ліфчик

Також Politeka повідомляла, що дружина екс-динамівця Морозюка виставила напоказ всі свої принади



