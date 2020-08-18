Экс-супруга украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", показала себя в разных образах
На фото красотка позировала в белом топе и штанах. Образ звезда дополнила стильными очками и сумочкой, пока стояла перед зеркалом. Ирина, так зовут девушку, оставила волосы распущенными, а сама снимала себя на телефон, а в другой руке держала еще один. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На втором фото Морозюк уже стояла в черном платье с огромным декольте и без белья. Ирина дополнила образ очками, а волосы собрала в хвост. Красотка соблазнительно выгнулась, демонстрируя себя без стеснения.
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"Всем продуктивного дня", - подписала Ирина фотографию.
Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Хороша, чертовка, ракета".
Ранее мы сообщали, что экс-жена капитана столичного «Динамо» в прошлом, Николая Морозюка Ирина похвасталась идеальной фигурой в купальнике.
Ирина сидела на яхте в черном купальнике, который обтянул ее идеальную спортивную фигуру. Красотка натянула купальник руками, чтобы оголить свои ножки и зону бикини, радуя фанатов роскошными видами.
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