Красотка показала всю себя

Жена бывшего капитана киевского «Динамо» Николая Морозюка Ирина похвасталась идеальным телом в бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

На опубликованных фотографиях Морозюк позирует в одном бикини, которое минимально прикрывает роскошные прелести знаменитости. Сама красотка при этом принимает разные позы, эффектно демонстрируя «дары природы».

Однако, поскольку кадрами Морозюк решила поделиться у себя в Сторис, поклонники не могли что-либо сказать о красоте кумира.

До этого мы рассказывали, что супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, взбудоражила поклонников

Горячая блондинка записала новые сториз в Инстаграм, в которых предстала почти обнаженной.

Красотка надела белую футболку, которую подвязала под грудью и показала накаченный пресс. Ирина спустила с плеча футболочку, придав образу пикантности.

Пышная грудь, плоский животик, красивые бедра и стройные, накаченные ножки - разве есть тело идеальней.

Ирина приподняла трусики выше бедер, сделав акцент на их форме.

Напомним, жена экс-динамовца вскружила голову великолепными формами в тонком кружеве

Также Politeka сообщала, что жена экс-динамовца без стыда сверкнула главным достоинством в постели

А еще Politeka писала, что жена экс-динамовца без одежды показала, чем соблазняет мужа