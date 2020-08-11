Жена бывшего капитана киевского «Динамо» Николая Морозюка Ирина похвасталась идеальным телом в бикини
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
На опубликованных фотографиях Морозюк позирует в одном бикини, которое минимально прикрывает роскошные прелести знаменитости. Сама красотка при этом принимает разные позы, эффектно демонстрируя «дары природы».
Однако, поскольку кадрами Морозюк решила поделиться у себя в Сторис, поклонники не могли что-либо сказать о красоте кумира.
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Горячая блондинка записала новые сториз в Инстаграм, в которых предстала почти обнаженной.
Красотка надела белую футболку, которую подвязала под грудью и показала накаченный пресс. Ирина спустила с плеча футболочку, придав образу пикантности.
Пышная грудь, плоский животик, красивые бедра и стройные, накаченные ножки - разве есть тело идеальней.
Ирина приподняла трусики выше бедер, сделав акцент на их форме.
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