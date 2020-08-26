Экс-жена украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", показала себя во всей красе

Как передает Politeka.net, Ирина Морозюк поделилась свежими кадрами у себя в Инстаграм. Девушка собрала весьма модный лук, которым поспешила поделиться с поклонниками. На ней были джинсовые шорты-юбка и бежевый топ с татуировками. Красотка сделала высокий хвост и стояла красовалась возле зеркала. Она танцевала под медленную музыку, виляя бедрами.

Стоит отметить, что выглядит Морозюк отлично. У нее очень спортивная фигура, ведь красотка активно занимается спортом. Однажды она рассказывала своим поклонникам, что предпочитает чередовать фитнес, тренажерный зал, теннис и другие физические активности. Судя по всему, спорт дает свои результаты.

Ранее мы писали, что Ирина Морозюк сверкнула фигуркой в черном купальнике. Красотка сидела на яхте, демонстрируя во всей красе свою идеальную внешность. Купальник Ирина натянула руками, чтобы оголить свои ножки и зону бикини. Фанатам очень понравился роскошный вид.

Как известно, Ирина Морозюк была женой бывшего капитана «Динамо» Николая Морозюка. У них есть общий сын. Недавно в интервью Морозюк призналась, что они решили расстаться. Сама Ирина ведет довольно активный образ жизни. Она много тусуется и отдыхает с подругами.

Напомним, что Ирина Морозюк сверкнула упругостями в купальнике: «Слишком сладкая».

Как сообщала Politeka, Ирина Морозюк задрала юбку, раскрыв секрет идеальной фигуры: «Пробуйте и кайфуйте».

Также Politeka писала, что Ирина Морозюк в леопарде покорила румяными "булочками": "Просто супер".