Колишня дружина екс-капітана київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина блиснула розкішною фігурою в неймовірно красивому костюмчику для тенісу

Як повідомляє Politeka.net, свіже фото з'явилося в Instagram красуні. Дівчина одягла яскраву рожеву спортивну форму, яка підкреслила її апетитні форми. Дівчина трохи задерла спідницю, щоб кадр вийшов особливо пікантним. В руках у дівчини була ракетка для тенісу, а на голові козирок, який захищає від сонця.

Під постом Морозюк вирішила розкрити секрет своєї неймовірної фігурки.

"Всі ви знаєте, щоб зліпити красиве тіло повинен обов'язково бути присутнім спорт у Вашому житті. Проте.. це трохи нудно.. погодьтеся! Днями залипати в залі і тягати залізо...Тому я максимально роблю його різноманітним і це дуже круто працює.

-фітнес

-теніс

-бокс

-танець

Пробуйте, міняйте і кайфуйте", - написала красуня.

Всього за 20 хвилин пост зібрав більше тисячі лайків.

"Ох, Ірочка», «Чарівна», "вогонь", - залишили коментарі під фото.

Раніше ми писали, що Ірина Морозюк похвалилася фігурою на відпочинку. Ірина позувала на яхті в чорному купальнику, який обтягнув її видатні форми. Красуня натягнула купальник руками, щоб засвітити свої ніжки і зону бікіні у всій красі.

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