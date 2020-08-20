Колишня дружина екс-капітана київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина блиснула розкішною фігурою в неймовірно красивому костюмчику для тенісу
Як повідомляє Politeka.net, свіже фото з'явилося в Instagram красуні. Дівчина одягла яскраву рожеву спортивну форму, яка підкреслила її апетитні форми. Дівчина трохи задерла спідницю, щоб кадр вийшов особливо пікантним. В руках у дівчини була ракетка для тенісу, а на голові козирок, який захищає від сонця.
Під постом Морозюк вирішила розкрити секрет своєї неймовірної фігурки.
"Всі ви знаєте, щоб зліпити красиве тіло повинен обов'язково бути присутнім спорт у Вашому житті. Проте.. це трохи нудно.. погодьтеся! Днями залипати в залі і тягати залізо...Тому я максимально роблю його різноманітним і це дуже круто працює.
-фітнес
-теніс
-бокс
-танець
Пробуйте, міняйте і кайфуйте", - написала красуня.
Всього за 20 хвилин пост зібрав більше тисячі лайків.
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"Ох, Ірочка», «Чарівна», "вогонь", - залишили коментарі під фото.
Раніше ми писали, що Ірина Морозюк похвалилася фігурою на відпочинку. Ірина позувала на яхті в чорному купальнику, який обтягнув її видатні форми. Красуня натягнула купальник руками, щоб засвітити свої ніжки і зону бікіні у всій красі.
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