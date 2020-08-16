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Екс-дружина колишнього капітана київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина похвалилася ідеальним тілом в купальнику

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося у зірки в Instagram. Ірина сиділа на яхті в чорному купальнику, який обтягнув її ідеальну спортивну фігуру. Красуня натягнула купальник руками, щоб оголити свої ніжки і зону бікіні. Дівчина дивилася вниз, її обличчя приховували сонцезахисні окуляри. Груди красуні так і норовили вистрибнути з купальника.

У себе під постом Морозюк привітала свою подругу з майбутнім весіллям. Дівчина зазначила, що її подруга останній день перебуває в статусі вільної дівчини.

"Бажаю тобі, дорога, пізнати щастя сімейного життя. Вічної вам любові і пристрасті", - підписала знімок зірка.

За день її фото зібрало понад 3 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Принадність!", "Ідеальна", " Вогонь! Але холодно сьогодні було)))», «Іриска ти шикарна», «та так натягнула купальник», «ідеальна», «занадто солодко», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Морозюк позувала у відвертому бікіні, яке мінімально прикрило розкішні принади знаменитості. Сама красуня при цьому приймала різні пози, ефектно демонструючи "дари природи".

Нагадаємо, що Ірина Морозюк у непристойному міні виставила напоказ свій "подаруночок": "самий сік!".

Як повідомляла Politeka, Ірина Морозюк ошелешила весільним образом у міні-шортах: "Кому наречену?".

Також Politeka писала, що розпусна дружина екс-динамівця Морозюка показала, чому не носить ліфчик: фото на межі.