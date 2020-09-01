Бывшая жена капитана украинского «Динамо» Николая Морозюка Ирина пошалила в «прозрачном» боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Парни.. вопрос к вам☝🏼😄 А как эта болезнь называется , когда вы в начале общения с девушкой , когда ещё не было ни интима ни поцелуя ни нормального свидания , просите скинуть « спешиал фото» ? 🤣🤦🏼‍♀️», - говорится в сообщении.

Кроме того, Ирина также рассказала, что не очень сильно любит подобные «подкаты».

«Еб@ть .. я ж не прошу тебя скинуть фото баланса на карте , чтобы как бы тоже понимать с кем имею дело 👌🏼 Либо подкаты в стиле « ммм..секс» , «какая ты секси», «я б тебя тратата». Добрый день уважаемый 👋🏼 зеркало у меня есть и зрение хорошее .. спасибо , иди нах#й🤝», - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что пост Морозюк сопровождала роскошным снимком в «прозрачном» боди, которое решила задрать до неприличия.

"Порвала полностью", - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", показала себя во всей красе

Девушка собрала весьма модный лук, которым поспешила поделиться с поклонниками. На ней были джинсовые шорты-юбка и бежевый топ с татуировками.

Напомним, что Ирина Морозюк сверкнула упругостями в купальнике: «Слишком сладкая».

Как сообщала Politeka, Ирина Морозюк задрала юбку, раскрыв секрет идеальной фигуры: «Пробуйте и кайфуйте».

Также Politeka писала, что Ирина Морозюк в леопарде покорила румяными "булочками": "Просто супер".