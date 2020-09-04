Бывшая жена украинского игрока Николая Морозюка, экс-футболиста "Динамо", показала занятие в спортзале

На кадрах Ирина лежала на коврике в топе и лосинах. На ногах можно увидеть резинку и кроссовки. Красотка положила камеру боком, чтобы показать упражнение для ног. Морозюк начала поднимать одну ногу, растягивая резинку, таким образом качая конечности. Но было довольно трудно следить за работой девушки, ведь внимание на себя обращал бюст красотки, который еле вместился в топ. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Пушка, идеальный ракурс".

Сообщалось, что бывшая жена капитана украинского «Динамо» Николая Морозюка Ирина пошалила в «прозрачном» боди.

«Парни.. вопрос к вам. А как эта болезнь называется , когда вы в начале общения с девушкой , когда ещё не было ни интима ни поцелуя ни нормального свидания , просите скинуть « спешиал фото» ?», - говорится в сообщении.

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Судя по роликам, Ирина Морозюк посетила какую-то вечеринку. Для мероприятия она нарядилась в обтягивающий черный топ, экстремально короткие шорты и бейсболку, ее образ дополнили солнцезащитные очки.

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