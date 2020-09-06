Бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка, экс-игрока "Динамо", Ирина, показала себя и рассказала о вечной проблеме

На фото Ирина стояла в коротеньком платье и без белья. Звезда стояла у дорогой иномарки и демонстрировала свое тело. Как можно заметить, Ирину не смущало, что грудь прямо выпирала из наряда. Образ звезда дополнила странной восточной маской на лице, берцами и сумочкой через плечо. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вот ловишь себя на мысли , что все мы марионетки в чужих руках. Аж тошно.

Причём во всех сферах. Тому , кто пытается избежать этого .. очень тяжело , потому что социум, толпа ,масса влияет куда сильнее.

Слабые люди , а их большинство , к сожалению , так и живут всю жизнь .. принимая чужое мнение за своё(

Я люблю залипнуть в инсте , листая мемасы", - написала Ирина.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"так я не понял , ты тогда купила киндер или нет", "Заглушки в бампер поставь", "Аж торчат", "Хороша, чертовка".

Мы сообщали, что бывшая жена украинского игрока Николая Морозюка, экс-футболиста "Динамо", показала занятие в спортзале.

На кадрах Ирина лежала на коврике в топе и лосинах. На ногах можно увидеть резинку и кроссовки. Красотка положила камеру боком, чтобы показать упражнение для ног.

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