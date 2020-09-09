Экс-супруга украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", засветила завидные изгибы 

Звезда Инстаграм регулярно публикует горячие кадры в соцсети, пишет Politeka.net. "Роскошная блонда" каждый раз завораживает своей идеальной фигурой. Известно, что красотка занимается в тренажерном зале, чтобы поддержать себя в такой отличной форме. 

В этот раз Ирина опубликовала сториз, записывая селфи возле зеркала. Модель появилась в отражении, демонстрируя невероятную фигуру в коротком черном топе и леггинсах. 

Экс-жена футболиста сверкнула стальным прессом, благодаря короткой длине топика, а тугая ткань обтянула свои упругие ягодицы. 

Стоит отметить, что красотка сверху смелого топа, обтянувшего ее грудь, надела кожаную куртку. Образ завершил рюкзачок и стильные очки.

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Ирина сделала два игривых пучка из волос, что придало ее образу какой-то юности. 

К сожалению, фото в сториз не могут собрать много лайков и комментариев. Возможно, звезде написали приятные сообщения в личной переписке.

Напомним, Ирина Морозюк привлекает внимание невообразимыми формами. 

Бывшая жена футболиста предстала в синем атласном мини-платье. Тонкую талию красотка подчеркнула черным поясом. 

Девушка опустила тонкую бретельку, а также приподняла подол и без того короткого наряда. Модель блеснула большой татуировкой на бедре. 

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк показала себя в комнате, надев только леопардовый купальник. Звезда развернулась спиной, демонстрируя идеальные ягодицы, которые были совсем не прикрыты. Морозюк волосы оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. 

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Почему именно мой марафон ? Как я рассказывала , что склонна к набору веса! К сожалению 😅 В течении 7 лет , я много чего пробовала .. уж поверьте! Голодовки ! Диеты! Изнурительные , скучные тренировки! Вечно невкусную еду ! Апатия к спорту и ко всему , что с ним связано ! И самое обидное, что результаты совсем не радовали !!!( А знаете почему ? Потому что , изначальный подход был не правильным !❌ Быстро похудеть , не проблема ! Но как удержать вес ? Как это сделать без стресса ? Как ,в итоге ,превратиться в ту «ведьму» , которая ест блинчики со сгущёнкой или гамбургер в 3 часа ночи , но без + на весах ? Лично для меня это было мечта☝🏼😁 которая сбылась 😉🥳 И я готова поделиться с вами 🤝 Рассказать все , что знаю и чем пользуюсь 🙌🏽 Мой марафон #здоровоеистройноетело Будет проходить в течении 2 месяцев и разделён на 4 этапа ☝🏼 1. Начальный 2. Вводный 3. Функционирование 4. Завершение или Полная адаптация Каждый этап по 2 недели 💪🏼 Готовьтесь 😈 . P.s В этом видео не использован ни один фильтр ☝🏼 Мамой клянусь 🙏🏼😂

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Напомним, жена легенды "Динамо" в мини не смогла скрыть самое интересное

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