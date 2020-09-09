Экс-супруга украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", засветила завидные изгибы
Звезда Инстаграм регулярно публикует горячие кадры в соцсети, пишет Politeka.net. "Роскошная блонда" каждый раз завораживает своей идеальной фигурой. Известно, что красотка занимается в тренажерном зале, чтобы поддержать себя в такой отличной форме.
В этот раз Ирина опубликовала сториз, записывая селфи возле зеркала. Модель появилась в отражении, демонстрируя невероятную фигуру в коротком черном топе и леггинсах.
Экс-жена футболиста сверкнула стальным прессом, благодаря короткой длине топика, а тугая ткань обтянула свои упругие ягодицы.
Стоит отметить, что красотка сверху смелого топа, обтянувшего ее грудь, надела кожаную куртку. Образ завершил рюкзачок и стильные очки.
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Ирина сделала два игривых пучка из волос, что придало ее образу какой-то юности.
К сожалению, фото в сториз не могут собрать много лайков и комментариев. Возможно, звезде написали приятные сообщения в личной переписке.
Напомним, Ирина Морозюк привлекает внимание невообразимыми формами.
Бывшая жена футболиста предстала в синем атласном мини-платье. Тонкую талию красотка подчеркнула черным поясом.
Девушка опустила тонкую бретельку, а также приподняла подол и без того короткого наряда. Модель блеснула большой татуировкой на бедре.
Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк показала себя в комнате, надев только леопардовый купальник. Звезда развернулась спиной, демонстрируя идеальные ягодицы, которые были совсем не прикрыты. Морозюк волосы оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры.
Напомним, жена легенды "Динамо" в мини не смогла скрыть самое интересное
А еще Politeka писала, что бывшая жена Морозюка сверкнула упругостями в купальнике
Также Politeka сообщала, что фигуристая жена звезды футбола покорила видом в бикини